В Губинском районе задержаны организаторы «Последнего звонка»

В Губинском районе привлечены к ответственности лица, организовавшие "Последний звонок".

Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудники полиции района задержали и привлекли к ответственности лиц, организовавших торжество по случаю окончания учебного года в одной из зон отдыха в селе Гечреш.

Оштрафованы нарушившие правила карантинного режима владелец объекта, участники торжества - преподаватели и родители учеников.