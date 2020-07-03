https://news.day.az/society/1250132.html В Губинском районе задержаны организаторы «Последнего звонка» - ФОТО
В Губинском районе задержаны организаторы «Последнего звонка» - ФОТО
В Губинском районе привлечены к ответственности лица, организовавшие "Последний звонок".
Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудники полиции района задержали и привлекли к ответственности лиц, организовавших торжество по случаю окончания учебного года в одной из зон отдыха в селе Гечреш.
Оштрафованы нарушившие правила карантинного режима владелец объекта, участники торжества - преподаватели и родители учеников.
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