Врач рассказал о состоянии Бахрама Багирзаде

Со вчерашнего дня в состоянии Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале, не произошло серьезных изменений, продолжается позитивная динамика.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель начальника по лечебным вопросам ЦТГ Бахтияр Мусаев.

Вчера было отмечено, что состояние остается тяжелым, но в целом есть позитивная динамика, как в общем состоянии, так и в лабораторных показаниях и легочной ткани. Также наблюдается восстановление определенных элементов пробуждения (сознания). Три дня назад Бахрам Багирзаде был отключен от аппарата ЕКМО и в данное время подключен только к аппарату ИВЛ.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.