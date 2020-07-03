https://news.day.az/society/1250183.html СГБ проводит спецоперацию в МИД
СГБ проводит спецоперацию в МИД
СГБ распространила информацию.
Как сообщает Day.Az, на основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия против интересов службы и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Дополнительная информация о проведенных расследованиях, лицах, подозреваемых в совершении преступлений, а также о самих преступлениях будет предоставлена общественности.
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