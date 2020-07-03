СГБ проводит спецоперацию в МИД

СГБ распространила информацию.

Как сообщает Day.Az, на основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия против интересов службы и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Дополнительная информация о проведенных расследованиях, лицах, подозреваемых в совершении преступлений, а также о самих преступлениях будет предоставлена общественности.