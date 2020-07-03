https://news.day.az/society/1250217.html На крупном бакинском проспекте ограничат движение транспорта - на 2 дня
На крупном бакинском проспекте ограничат движение транспорта - на 2 дня
В связи с предстоящими строительными работами 4 и 5 июля въезд со стороны круга "20 Января" на путепровод, проходящий через круг 3-го микрорайона, будет частично ограничен, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
В качестве альтернативы водители могут пользоваться вспомогательной дорогой проспекта, а также улицами Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде.
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