На крупном бакинском проспекте ограничат движение транспорта

В связи с предстоящими строительными работами 4 и 5 июля въезд со стороны круга "20 Января" на путепровод, проходящий через круг 3-го микрорайона, будет частично ограничен, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В качестве альтернативы водители могут пользоваться вспомогательной дорогой проспекта, а также улицами Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде.