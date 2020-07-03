Завтра в Баку ожидается до 33 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер юго-восточный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове сохранится стабильная погода и близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных районах временами ожидаются грозовые дожди, град. Восточный ветер будет порывистым во время грозы. Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.