https://news.day.az/society/1250240.html Заповедник "Хыналыг" включен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Заповедник "Хыналыг" включен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг" при Государственном агентстве туризма внесен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
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