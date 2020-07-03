Из Азербайджана морем в Казахстан отправлены еще 26 человек

Сегодня из Азербайджана в Казахстан были отправлены 14 граждан Казахстана, 11 граждан Азербайджана и 1 гражданин Российской Федерации, имеющих разрешение на проживание в Казахстане и оставшихся в Азербайджане из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, сообщает в пятницу Trend.

Пассажиры отправились на борту паромного судна "Профессор Гюль" (ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство") из Бакинского порта. Перед отправкой у всех пассажиров были подтверждены отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Отмечаем, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, согласно которому, казахстанский порт Курык возобновил прием граждан Казахстана и других стран, имеющих право въезда в страну. В течение мая и июня из Бакинского порта туда было отправлено 140 граждан Казахстана и 86 иностранцев.