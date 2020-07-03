https://news.day.az/society/1250278.html Арестован сын владельца AmrahBank
Арестован сын владельца AmrahBank
Арестован сын владельца недавно закрывшегося AmrahBank Юниса Илдырымзаде - Ульви Илдырымзаде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Ульви Илдырымзаде также приходится племянником известному прокурору Юсифу Илдырымзаде.
Согласно информации, арестованный Ульви Илдырымзаде занимал должность советника председателя правления AmrahBank. Он был задержан в результате проверок, проведенных Службой государственной безопасности.
Решением Сабаильского районного суда Ульви Илдырымзаде арестован на четыре месяца.
Напомним, что ранее приказом генпрокурора Кямрана Алиева был отправлен на пенсию прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде.
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