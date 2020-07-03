https://news.day.az/society/1250323.html Рамин Байрамлы: Если бы не был введен карантинный режим, случаев заражения могло быть больше
Рамин Байрамлы: Если бы не был введен карантинный режим, случаев заражения могло быть больше
Если бы не был введен карантинный режим, случаев заражения могло быть больше.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председательTƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.
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