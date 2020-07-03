https://news.day.az/society/1250326.html TƏBİB: В последние дни смертельные случаи происходят и с молодыми людьми
TƏBİB: В последние дни смертельные случаи происходят и с молодыми людьми
В последние дни смертельные случаи имеют место и у молодых людей со смежными заболеваниями.
Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.
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