TƏBİB: В последние дни смертельные случаи происходят и с молодыми людьми

В последние дни смертельные случаи имеют место и у молодых людей со смежными заболеваниями.

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

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