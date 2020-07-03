Статистика заражения коронавирусом по регионам Азербайджана

55,1% от общего уровня заражения коронавирусом приходится на Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в Абшеронском районе он составляет 16,3%, Гяндже-Газахе 8,4%, центральных районах 7,5%, Лянкяране 5,8 %, Губе-Xачмазе 1,6 %, Шеки-Загатале 1,4%, Верхнем Карабахе 1,1%, Ширване 1,2%. 1,3 % заражения выявлен у приехавших из-за рубежа.