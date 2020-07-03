https://news.day.az/society/1250331.html Назван район Баку, где больше всего заражений коронавирусом
Назван район Баку, где больше всего заражений коронавирусом
В Азербайджане 55,1% заражений коронавирусом приходится на долю Баку. В последние дни наблюдается рост инфицирования в Насиминском районе столицы.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.
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