Назван район Баку, где больше всего заражений коронавирусом

В Азербайджане 55,1% заражений коронавирусом приходится на долю Баку. В последние дни наблюдается рост инфицирования в Насиминском районе столицы.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

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