В систему разрешений введены изменения

В систему разрешений введены изменения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Day.Az.

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