https://news.day.az/society/1250335.html В систему разрешений введены изменения - Официально
В систему разрешений введены изменения - Официально
В систему разрешений введены изменения.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Day.Az.
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