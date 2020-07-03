Ульви Мехтиев: Аннулировано около 85 тыс. разрешений

В некоторых организациях злоупотребляют системой разрешений, выдают разрешения не только тем сотрудникам, которым оно необходимо в силу служебных обязанностей. По этой причине около 85 тысяч разрешений было аннулировано.

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Day.Az.

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