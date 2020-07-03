https://news.day.az/society/1250343.html TƏBİB пригласил из-за рубежа известных врачей
TƏBİB пригласил из-за рубежа известных врачей
"Проект REACТ-19 завершен, однако наши соотечественники из Турции продолжают деятельность в Азербайджане".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что для получения заключений из-за рубежа приглашены известные врачи.
"Они заявили, что наши протоколы применяются правильно, дали новые рекомендации. Есть прогнозы, что в осенние месяцы число случаев заражения увеличится. Если осенью мы не добьемся положительных результатов, увеличится нагрузка на больницы и будут тяжелые последствия", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре