Разрешения до 5 июля на портале icaze.e-gov.az будут автоматически деактивированы
Разрешения до 5 июля на портале icaze.e-gov.az будут автоматически деактивированы.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
С сегодняшнего дня работодатели смогут активировать разрешения работающих в сферах, деятельность которых разрешена соответствующим постановлением Кабинета министров, по предполагаемому ими графику.
Кроме этого, создана возможность добавления в портал icazə.e-gov.az информации о командировках работающих в сферах, деятельность которых разрешена.
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