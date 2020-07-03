TƏBİB: Выявляются новые клинические признаки COVID-19

"В последнее время мы видим, как не имеющие других заболеваний либо молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят болезнь".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в настоящее время у COVID-19 выявляются новые серьезные клинические признаки.

"Болезнь поражает центральную нервную систему, а также негативно влияет на свертываемость крови, может привести к тромбозу в различных органах. У диабетиков может стать причиной тяжелой патологии. Здесь большое значение имеют генетические факторы. Из-за перехода болезни в аутоиммунный характер мы видим тех, кто тяжело переносит болезнь в семье. К сожалению, по мере увеличения числа заражений и распространения среди населения, мы становимся свидетелями тяжелых случаев", - сказал Байрамлы.