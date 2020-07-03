Коронавирусом больше всех заражаются люди в возрасте 50-59 лет

Стал известен процент заражения по возрастным группам.

Как сообщает Day.Az, на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы заявил, что уровень заражения коронавирусом среди людей в возрасте 0-9 лет составляет 5%, 10-19 лет - 6%, 20-29 лет-14%, 30-39 лет - 18%, 40-49 лет - 15%, 50-59 лет - 21%, 60-69 лет - 16%, 70-79 лет - 4%, старше 80 лет - 2%.