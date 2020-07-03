Минздрав об обеспечении лекарствами больных коронавирусом, получающих лечение дома

"Началось обеспечение лекарствами больных коронавирусом, получающих лечение дома".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов.

Н.Зейналов отметил, что процесс обеспечения препаратами уже начался.