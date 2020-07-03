https://news.day.az/society/1250358.html Минздрав об обеспечении лекарствами больных коронавирусом, получающих лечение дома
Минздрав об обеспечении лекарствами больных коронавирусом, получающих лечение дома
"Началось обеспечение лекарствами больных коронавирусом, получающих лечение дома".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов.
Н.Зейналов отметил, что процесс обеспечения препаратами уже начался.
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