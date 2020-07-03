Глава TƏBİB: Лечатся более 600 пациентов с симптомом «матового стекла» в легких

"Сегодня лечатся более 600 пациентов с симптомом "матового стекла" в легких".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что это связано с запоздалым обращением и ухудшением состояния: "Заражение не могут выявить и PZR-тесты. К сожалению, есть такие врачи".