https://news.day.az/society/1250378.html Глава TƏBİB: Лечатся более 600 пациентов с симптомом «матового стекла» в легких
Глава TƏBİB: Лечатся более 600 пациентов с симптомом «матового стекла» в легких
"Сегодня лечатся более 600 пациентов с симптомом "матового стекла" в легких".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что это связано с запоздалым обращением и ухудшением состояния: "Заражение не могут выявить и PZR-тесты. К сожалению, есть такие врачи".
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