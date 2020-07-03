Шахмар Мовсумов: Из-за постов возникали заторы в городе

"Из-за постов возникали заторы в городе".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

"Основной вопрос, куда люди едут на автомобилях. В супермаркетах и других местах, то есть в конечных пунктах, будут организованы проверки. С завтрашнего дня специальные патрульные службы начнут свою деятельность, чтобы не допускать скопление более 5 человек. В то же время автомобили будут останавливать выборочно, будут проверять, есть ли у них разрешение".