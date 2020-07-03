https://news.day.az/society/1250388.html Шахмар Мовсумов: Ответственность за смерть 235 человек лежит и на нарушителях карантина
Шахмар Мовсумов: Ответственность за смерть 235 человек лежит и на нарушителях карантина
Общее мнение людей, специализирующихся в эпидемиологической сфере, заключается в том, что для предотвращения любой эпидемии необходима ее локализация и изоляция.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Day.Az.
По его словам, ответственность за смерть 235 человек в определенной степени лежит и на тех, кто нарушал карантин.
"Каждый должен сознавать свою ответственность. Это общенациональная проблема. Необходимо преодолеть ее, не выезжать из города, выезд в регион означает рост инфицирования", - сказал помощник Президента Азербайджана.
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