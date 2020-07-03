В Нахчыване выявлено 142 случая заражения

"Министерство здравоохранения Нахчывана сотрудничает с TƏBİB".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы сказал, что в Автономной Республике до сегодняшнего проведено 9290 тестов на коронавирус, выявлено 142 случая заражений: "126 человек вылечились, 11 скончались. В настоящее время продолжается лечение 5 активных больных".