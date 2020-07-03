https://news.day.az/society/1250392.html В Нахчыване выявлено 142 случая заражения - глава TƏBİB
В Нахчыване выявлено 142 случая заражения - глава TƏBİB
"Министерство здравоохранения Нахчывана сотрудничает с TƏBİB".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы сказал, что в Автономной Республике до сегодняшнего проведено 9290 тестов на коронавирус, выявлено 142 случая заражений: "126 человек вылечились, 11 скончались. В настоящее время продолжается лечение 5 активных больных".
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