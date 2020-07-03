https://news.day.az/society/1250394.html Шахмар Мовсумов: Контроль в период карантина будет усилен
Шахмар Мовсумов: Контроль в период карантина будет усилен
"В Азербайджане контроль в период карантинного режима будет усилен".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента отметил, что люди почувствуют это в ближайшее время: "Люди, организующие поминки, сами должны осознать ответственность".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре