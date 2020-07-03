Шахмар Мовсумов: Контроль в период карантина будет усилен

"В Азербайджане контроль в период карантинного режима будет усилен".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента отметил, что люди почувствуют это в ближайшее время: "Люди, организующие поминки, сами должны осознать ответственность".