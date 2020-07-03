https://news.day.az/society/1250397.html Шахмар Мовсумов: В аптеках нет дефицита медицинских масок
Шахмар Мовсумов: В аптеках нет дефицита медицинских масок
В аптеках нет проблемы недостатка масок, а контроль над лекарствами вскоре будет усилен.
Об этом сообщил помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров, сообщает Day.Az.
Он отметил, что в аптеках будет повышен контроль за лекарственными средствами, а самолечение нецелесообразно: "Лица, ощутившие признаки коронавируса, должны обращаться в соответствующие структуры. Процесс лечения также должен проходить под контролем врача. Нельзя, чтобы люди, купив "арбидол" и другие препараты, лечились самостоятельно".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре