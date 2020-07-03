Каждая распространяемая в соцсетях информация изучается

"В районах, где не применяется обязательное медицинское страхование, заполненность больниц составила 20-30%".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что когда заполненность этих больниц из-за пандемии достигает 70-80%, возникают проблемы, и это естественно: "Мы устраняем эти проблемы, и работа в этой сфере продолжается".

Председатель правления TƏBİB отметил, что проблем с подключением какого-либо пациента к аппарату искусственного дыхания быть не может:

"Иногда в частных медицинских учреждениях у пациента выявляется симптом "матового стекла" и он идет лечиться дома. Процесс затягивается, и пациент попадает в больницу в тяжелом состоянии. Иногда 90 процентов легких повреждается. Наши коллеги из частных медицинских учреждений также должны быть более ответственными. Если в какой-либо нашей больнице есть проблемы, они устраняются".

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов отметил, что каждая информация, распространяемая в социальных сетях в связи с проблемами в больницах изучается и будет изучаться".