Воскресенье в Баку будет ветреным

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, северо-восточный ветер, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем 32-37, в Баку ночью 22-24, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65, днем 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

В регионах завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, град. Ветер восточный.

Ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.