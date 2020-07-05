https://news.day.az/society/1250776.html Сегодня в Азербайджане вступил в силу новый запрет
Сегодня в Азербайджане вступил в силу новый запрет
В рамках мероприятий по снижению динамики распространения вируса, с сегодняшего дня в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах запрещено собираться группами более 5 человек (за исключением близких родственников, т.е. родителей, бабушек и дедушек, детей, братьев и сестер).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране особый карантинный режим продлен до 1 августа.
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