Сегодня в Азербайджане вступил в силу новый запрет

В рамках мероприятий по снижению динамики распространения вируса, с сегодняшего дня в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах запрещено собираться группами более 5 человек (за исключением близких родственников, т.е. родителей, бабушек и дедушек, детей, братьев и сестер).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране особый карантинный режим продлен до 1 августа.