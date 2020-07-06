https://news.day.az/society/1250956.html Отец азербайджанской телеведущей умер от коронавируса
Отец азербайджанской телеведущей умер от коронавируса
Умер отец известной телеведущей Назрин Ахмедовой, которая несколько дней назад потеряла мать из-за коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, тест COVID-19 родителей бывшей телеведущей ANS дал положительный результат в прошлом месяце. Они были помещены в "Ени клиника". Сегодня Ахмедова сообщила, что ее отец тоже умер от коронавируса.
Н.Ахмедова, которая была главным редактором портала ANS PRESS, а также ведущей "Xəbərçi", в данный момент живет в Испании со своей семьей.
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