Несчастный случай в Баку: пострадал 5-летний ребенок

В Баку 5-летний ребенок упал с 5-го этажа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел вчера около 07:00 в жилом доме на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе столицы. 

Сообщается, что ребенок (2015 г.р.) упал с балкона пятого этажа.

Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, состояние оценивается как тяжелое. 