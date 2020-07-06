https://news.day.az/society/1250968.html Несчастный случай в Баку: пострадал 5-летний ребенок
Несчастный случай в Баку: пострадал 5-летний ребенок
В Баку 5-летний ребенок упал с 5-го этажа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел вчера около 07:00 в жилом доме на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе столицы.
Сообщается, что ребенок (2015 г.р.) упал с балкона пятого этажа.
Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, состояние оценивается как тяжелое.
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