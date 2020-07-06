https://news.day.az/society/1250975.html Еще один известный бакинский отель нарушил карантин - ВИДЕО
Еще один известный бакинский отель нарушил карантин - ВИДЕО
Распространились кадры нарушения особого карантинного режима известным бакинским отелем Hyatt Regency Baku.
Кадры отдыхающих у бассейна отеля людей опубликованы в соцсетях.
Напомним, что вчера были распространены фото- и видеоматериалы нарушения специального карантинного режима в отеле Fairmont Baku. В ходе операции полии были задержаны более 10 человек.
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