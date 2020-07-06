Еще один известный бакинский отель нарушил карантин

Распространились кадры нарушения особого карантинного режима известным бакинским отелем Hyatt Regency Baku.

Кадры отдыхающих у бассейна отеля людей опубликованы в соцсетях.

Напомним, что вчера были распространены фото- и видеоматериалы нарушения специального карантинного режима в отеле Fairmont Baku. В ходе операции полии были задержаны более 10 человек.