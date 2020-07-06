Полиция начала дежурить в маркетах Баку

В Баку на входах в магазины организованы полицейские посты.

Как передает Day.Az, сотрудники полиции запрещают покупателям входить в магазины без маски.

Также на входе в магазин измеряется температура клиентов, лица с температурой в магазин не допускаются. Проверки осуществляются во всех продовольственных магазинах и торговых точках Баку.

Отметим, что вчера за нарушение требований особого карантинного режима в административном порядке были арестованы 4, оштрафованы 2 294 человек, 548 из них - за не использование медицинских масок.