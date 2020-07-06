https://news.day.az/society/1250996.html Полиция начала дежурить в маркетах Баку - вход без масок запрещен - ФОТО
Полиция начала дежурить в маркетах Баку - вход без масок запрещен - ФОТО
В Баку на входах в магазины организованы полицейские посты.
Как передает Day.Az, сотрудники полиции запрещают покупателям входить в магазины без маски.
Также на входе в магазин измеряется температура клиентов, лица с температурой в магазин не допускаются. Проверки осуществляются во всех продовольственных магазинах и торговых точках Баку.
Отметим, что вчера за нарушение требований особого карантинного режима в административном порядке были арестованы 4, оштрафованы 2 294 человек, 548 из них - за не использование медицинских масок.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре