В Баку будет 38-градусная жара

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер южный, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-24, днем 34-38, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове сохранится стабильная погода и близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах временами ожидаются кратковременные грозовые дожди, град.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 35-39, в горах ночью 15-19, днем 23-28 градусов тепла.