https://news.day.az/society/1251125.html Один из арестованных сотрудников МИД - отец известной певицы
Один из арестованных сотрудников МИД - отец известной певицы
Арестованный в ходе спецоперации СГБ начальник Хозяйственного отдела МИД Салим Ализаде приходится отцом известной певице, участнице песенного конкурса "Евровидение" Сафуре Ализаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на СГБ, Салим Ализаде получал взятки в размере определенной части средств от предпринимателей, которым переводили деньги со счетов Министерства иностранных дел для покупки товаров для хозяйственных нужд министерства.
Решением суда в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.
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