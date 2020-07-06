Один из арестованных сотрудников МИД

Арестованный в ходе спецоперации СГБ начальник Хозяйственного отдела МИД Салим Ализаде приходится отцом известной певице, участнице песенного конкурса "Евровидение" Сафуре Ализаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на СГБ, Салим Ализаде получал взятки в размере определенной части средств от предпринимателей, которым переводили деньги со счетов Министерства иностранных дел для покупки товаров для хозяйственных нужд министерства.

Решением суда в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.