Определена норма площади на каждого человека в ресторанах в период пандемии коронавируса.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в утвержденных сегодня Кабинетом министров "Нормах плотности, установленных на душу населения при приеме клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

В ресторанах с залом до 100 человек при наличии сервиса раздачи еды определяемая на каждого человека площадь должна составлять 5,08 кв.метров. Также, в случае отсутствия в зале сервиса раздачи еды, площадь на каждого человека должна составлять 3,6 кв.метров.

В ресторанах с залом более 100 человек при наличии сервиса раздачи еды определяемая на каждого человека площадь должна составлять 4,4 кв.метров. Также, в случае отсутствия в зале сервиса раздачи еды, площадь на каждого человека должна составлять 36 кв.метров.

Самообслуживание, вход в зал линии раздачи питания в ресторанах не предусмотрено.