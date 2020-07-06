https://news.day.az/society/1251265.html Причина неприятного запаха в Баку - ОФИЦИАЛЬНО
Причина неприятного запаха в Баку - ОФИЦИАЛЬНО
Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели исследование распространения неприятного запаха в Наримановском и Бинагадинском районах Баку.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Васиф Алиев.
По его словам, из-за высокой температуры и застойных погодных условий, наблюдаемых в последние дни, сброс сточных вод, вероятно, распространился из озера Беюк Шор.
Он отметил, что специалисты провели мониторинг местности и брали пробы из атмосферы. Более подробная информация будет предоставлена завтра.
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