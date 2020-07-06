Причина неприятного запаха в Баку

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели исследование распространения неприятного запаха в Наримановском и Бинагадинском районах Баку.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Васиф Алиев.

По его словам, из-за высокой температуры и застойных погодных условий, наблюдаемых в последние дни, сброс сточных вод, вероятно, распространился из озера Беюк Шор.

Он отметил, что специалисты провели мониторинг местности и брали пробы из атмосферы. Более подробная информация будет предоставлена ​​завтра.