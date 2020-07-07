https://news.day.az/society/1251514.html Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра - ФОТО
Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра - ФОТО
Министерство образования Азербайджана опубликовало расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 8 июля, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура"), сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.
Телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных задач, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам в подготовке к экзаменам.
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