https://news.day.az/society/1251571.html Обнародовано количество проведенных сегодня тестов на коронавирус
Обнародовано количество проведенных сегодня тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведено 7 102 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 7-е июля.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 529 875 теста.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 474 человек, 334 человек из них находятся в реанимации, а 60 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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