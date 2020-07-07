Обнародовано количество проведенных сегодня тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 7 102 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 7-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 529 875 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 474 человек, 334 человек из них находятся в реанимации, а 60 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.