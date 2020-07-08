В Баку сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, случай произошел в Бинагадинском районе столицы.

В результате пожара сгорел моторный отсек легкового автомобиля марки Mercedes. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.