https://news.day.az/society/1251843.html В Баку сгорел автомобиль
В Баку сгорел автомобиль
В Баку сгорел автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, случай произошел в Бинагадинском районе столицы.
В результате пожара сгорел моторный отсек легкового автомобиля марки Mercedes. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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