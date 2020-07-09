В городах и районах, где введен специальный карантин, могут восстановить посты

Карантинные посты могут быть восстановлены по субботам и воскресеньям в городах и районах, где действует специальный карантинный режим.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник Кямран Алиев.

Транспортные средства, возвращенные с карантинных постов в районах, где был объявлен жесткий карантин, могут быть снова оштрафованы при попытке пересечения других постов.

По его словам, иногда такие случаи имеют место:

"Возможно, автомобиль задержан на посту, а водитель оштрафован и возвращен. Но он пытается пересечь карантинный пост в другом районе. В таком случае водитель штрафуется в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках за выезд из дома без разрешения. Если этот человек попытается пересечь другой пост, он будет оштрафован снова по той же статье. Определенного решения пока нет. Но при необходимости контроль на дорогах может быть усилен при помощи специальной техники и постов".