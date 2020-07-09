Завтра в Баку будет сильный ветер. В районах град и ливень

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 28-33, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами ливневого характера, возможен град, западный ветер местами усилится.

Ночью 22-27, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра ожидается снижение температуры, благоприятствующее метеозависимым лицам.