Хороший иммунитет может остановить коронавирус

Как утверждают специалисты, осенью и зимой человечество ожидает новая волна COVID-19. И готовиться к ней нужно уже сегодня.

Как известно, лето - лучшее время для укрепления иммунитета, который является нашим главным оружием против любого вируса. Как быть во всеоружии? Об этом мы поговорили с доктором медицинских наук, профессором Азербайджанского медицинского университета Гусейном Габуловым.

По словам врача, общие гигиенические мероприятия, которые необходимо соблюдать в период эпидемии вирусных инфекций (частое мытье рук с мылом, использование масок при необходимости, избегание скопления людей и массовых мероприятий и т.д.), достаточно озвучены средствами массовой информации. Но тема укрепления иммунитета освещается недостаточно, и это нужно исправить.

Процесс укрепления иммунитета довольно многокомпонентный и продолжительный, сказал Day.Az Габулов. Однако, имеются простые и доступные практически каждой семье рекомендации, при помощи которых можно поддержать как иммунитет, так и общую устойчивость организма к респираторным инфекционным заболеваниям.

"Основа поддержки иммунитета - это немедикаментозные методы. Их обычно не совсем охотно выполняют, но как раз они-то самые эффективные. К сожалению, некоторые родители с удовольствием приобретут какие-то витамины или таблетки в аптеке, чем прибегнут к этим методам. Между тем, они, за редким исключением, не имеют противопоказаний. Как педиатр, я буду говорить об иммунитете детей, но эти методы могут взять на вооружение и взрослые", - подчеркнул профессор АМУ.

Наш собеседник дал ряд рекомендаций по немедикаментозному укреплению иммунитета ребенка. Они следующие:

1. Создать вокруг ребенка положительный психологический микроклимат. Психологическое состояние ребенка - очень важный фактор крепкого иммунитета. Научно доказано, что любая стрессовая ситуация способна значительно ослабить иммунитет.

По возможности, уделяйте детям больше времени, общайтесь, рассказывайте занимательные, поучительные истории, читайте книги, вместе смотрите познавательные телепередачи и т.д.

2. Необходимо иметь в виду, что недостаток сна - один из важнейших факторов, приводящих к ослаблению функции иммунной системы. Достаточный сон, безусловно, укрепляет иммунную систему. Ребенку школьного возраста необходимо спать два раза в сутки: ночью и днем. Глубокий и полноценный сон благотворно воздействует на воспроизводство иммунных клеток и помогает поддержать иммунитет ребенка.

3. Рациональное и правильное питание укрепит иммунитет ребенка. Питание ребенка должно быть не обильным, но частым (5-6 раз в день), поскольку его ферментативная система не может усвоить за один прием много пищи. Поэтому ребенку надо давать еду небольшими порциями. Питание должно быть легким, полноценным и разнообразным (важно соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов).

4. Чтобы повысить сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям, необходимо давать ребенку продукты, богатые витамином А или каротином (провитамин А). Полезны салат из моркови со сметаной, тыквенное пюре со сливочным маслом, куриные яйца (поскольку витамины А, D, Е относятся к жирорастворимым, они лучше всасываются в среде, содержащей жир).

Очень полезны продукты, содержащие витамины группы В. Они нормализуют общий обмен веществ, положительно влияют на кроветворение, что позволяет укрепить здоровье ребенка. Ими богаты молочные и мясные продукты, крупы, листовые и стручковые овощи, морепродукты.

Особенно хорошо укрепляет иммунитет витамин С. В первую очередь, продукты, содержащие витамин С, - это свежие овощи и фрукты, ягоды. Готовить овощи и фрукты ребенку нужно с минимальной тепловой обработкой, чтобы не разрушить этот витамин. А если измельчать их свежими, то делать это желательно перед употреблением. Давать ребенку овощи, фрукты и ягоды необходимо понемногу, но регулярно.

Надо помнить, что правильная работа пищеварительной системы непосредственно связана с крепким иммунитетом, поскольку до 70% иммунных клеток находятся в желудочно-кишечном тракте.

Очень важный фактор здоровья детей - поступление в организм достаточного количества теплой жидкости - чистой воды, некрепкого чая, несладких компотов, отваров, морса и т.п.

5. Ребенку обязателен свежий воздух, минимум, два часа в день. Даже в пасмурную или дождливую погоду необходимо придерживаться такого режима. Важно правильно одевать ребенка по погоде. Нельзя одевать ребенка слишком тепло - при этом он перегревается, потеет и может заболеть. А легкое замерзание простимулирует ребенка к активности, и он согреется. Одевайте детей как сами одеваетесь, то есть столько же слоев одежды.

Незаменимый фактор укрепления иммунитета - физическая активность, особенно на свежем воздухе. Это физическая культура, быстрая ходьба, активные игры, соревнования и т.п.

6. Закаливание водой - это отдельная тема, состоящая из нескольких процедур: обтирания, обливания, ванночек для ног, контрастного душа. Но начинать нужно именно с обтираний - это подходит даже для самых маленьких. Обтирания можно делать по утрам, после обязательной физкультуры.

7. Базовые гигиенические мероприятия. Ежедневно дома необходимо проводить влажную уборку, так как пыль в комнате находится в подвешенном состоянии и, оседая в дыхательных путях, резко снижает их сопротивляемость к инфекции.

С раннего возраста надо вырабатывать у ребенка навык мыть руки перед едой и после туалета.

Для ребенка важна чистота и гигиена носа и горла. Приучите ребенка с детства полоскать рот прохладной водой после еды, а по возвращению с улицы, после того как вымыл руки мылом, промывать нос, полоскать горло. Такая процедура очищает от уличных загрязнений и стимулирует выработку защитных иммунных клеток на слизистых оболочках.

Кроме того, важно создать в доме здоровый микроклимат (20-22˚ тепла, при влажности - 50-60%), что будет способствовать нормализации процесса дыхания и профилактике простудных заболеваний.

"В завершении хотелось бы подчеркнуть, что избыточные еда (особенно сладости) и тепло, ограничение двигательной активности относятся к факторам, которые приводят к угнетению иммунитета и частым респираторным заболеваниям. Особенно важно помнить это в связи с нынешней пандемией", - сказал Гусейн Габулов.

Лейла Таривердиева