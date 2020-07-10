Завтра в Баку ожидается дождь

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня местами ожидается дождь, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем 27-31, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона временами будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневого характера, возможен град. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью 19-24, днем 28-33, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра ожидается снижение температуры, благоприятное для метеозависимых людей.