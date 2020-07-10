https://news.day.az/society/1252493.html Будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран - Оперштаб
Будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран - Оперштаб
В течение следующей недели будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
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