Выздоровевших все больше, но сейчас важно не расслабляться!

В последнюю неделю в, скажем так, коронавирусной статистике по Азербайджану наблюдаются некоторые позитивные моменты. Количество новых случаев заражения перестало стремиться к шестистам, меняясь лишь в незначительном диапазоне. Кроме того, количество выздоравливающих пациентов почти вплотную приблизилось к показателю заражаемости.

Прокомментировать последние данные Day.Az попросил главного инфекциониста Минздрава Джалала Исаева.

Рост числа выздоровевших с точки зрения эпидемиологической ситуации не рассматривается как положительная динамика, но необходимо подчеркнуть, что увеличение количества выздоровевших пациентов - это большая заслуга врачей, сказал наш собеседник. Без их труда, их умения и самоотверженности число смертей от коронавируса могло бы быть гораздо выше.

"Наша задача - сократить количество заражающихся. Целью мер, принимаемых государством, является снижение заболеваемости", - подчеркнул главный инфекционист.

Джалал Исаев отметил, что порой государственные структуры обвиняют в том, что они винят в ухудшение эпидемической ситуации самих граждан.

"Но это так и есть - те, кто заражаются, и те, кто заражают, это как раз граждане, не соблюдающие меры. Если граждане будут пользоваться медицинскими масками, соблюдать дистанцию, следовать мерам социальной изоляции, не будут заниматься самолечением, а будут обращаться в случае появления признаков болезни к врачам, то динамика распространения вируса в нашей стране изменится", - сказал врач.

По словам Исаева, радует, что количество выздоровевших пациентов приближается к числу заразившихся. В ближайшее время специалисты ожидают дальнейшего роста этого показателя. Если тут пока рано говорить о положительной динамике в эпидемической ситуации, но можно уже с уверенностью говорить о ее стабилизации.

"Все, наверное, обратили внимание, что в последнее время статистика новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане стабилизировалась в районе 520-540 случаев. Рост остановился. И это уже само по себе большое достижение. Полностью избавиться от этой инфекции невозможно, наша же задача - добиться сокращения количества инфицированных", - сказал главный инфекционист Джалал Исаев.

Лейла Таривердиева