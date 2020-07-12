В Саатлы автомобиль столкнулся с поездом, ранены три человека

В Саатлинском районе поезд столкнулся с автомобилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Сарыджалар.  

Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем села Солтанабад Ибрагимовым Ализахидом Адыгезал оглу 1994 г.р., столкнулся с поездом при попытке проехать ж/д переезд.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры - жители села Солтанабад Рзаев Иманверди Рза оглу 1994 г.р., Рзаев Джейхун Рза оглу 1996 г.р.

Пострадавшие доставлены в Ширванскую горбольницу. Последний с тяжелой черепно-мозговой травмой помещен в реанимацию.

Выясняются обстоятельства ДТП. 