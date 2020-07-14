В Азербайджане за сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 13 июля до 00:00 14 июля, в целом, за нарушение ужесточенного карантинного режима к административной ответственности были привлечены 1 310 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 1 178 человек - по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 129 человек - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, 3 человека - за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 данного Кодекса.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 120 автомобилей, 40 из которых направлялись в районы, а 80 - в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 115 автомобилей, 50 из которых направлялись в районы, а 65 - в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия - 150 автомобилей, 90 из которых направлялись в районы, а 60 - в столицу.

В целом, были предотвращены 385 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.