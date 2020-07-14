https://news.day.az/society/1253441.html Азербайджан прощается с шехидом Эльчином Мустафазаде
Азербайджан прощается с шехидом Эльчином Мустафазаде
В Азербайджане проходит церемония прощания с солдатом-сверхсрочником Эльчином Ариф оглы Мустафазаде, который погиб в боях на участке госграницы с Арменией в Товузском районе.
Как передает Day.Az, его тело доставлено в село Гасансу Агстафинского района.
В церемонии участвуют глава ИВ Агстафинского района Сеймур Оруджев, представители других госструктур.
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