https://news.day.az/society/1254254.html ГЭЦ Азербайджана о допуске к экзаменам абитуриентов с высокой температурой
ГЭЦ Азербайджана о допуске к экзаменам абитуриентов с высокой температурой
Не допуская на экзамены лиц с высокой температурой, мы защищаем здоровье окружающих людей. Однако мы стараемся, чтобы в экзаменах принимали участие и те лица, которые имеют разрешение от врача.
Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам человек с инфекционной болезнью не должен выходить из дома.
"Мы хотели бы, чтобы в экзамене принимали участие все. Если это позволяет состояние здоровья абитуриента, то мы создаем ему условия. Но мы должны заботиться и о здоровье других абитуриентов, принимающих участие в экзамене", - сказала Аббасзаде.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре