ГЭЦ Азербайджана о допуске к экзаменам абитуриентов с высокой температурой

Не допуская на экзамены лиц с высокой температурой, мы защищаем здоровье окружающих людей. Однако мы стараемся, чтобы в экзаменах принимали участие и те лица, которые имеют разрешение от врача.

Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам человек с инфекционной болезнью не должен выходить из дома.

"Мы хотели бы, чтобы в экзамене принимали участие все. Если это позволяет состояние здоровья абитуриента, то мы создаем ему условия. Но мы должны заботиться и о здоровье других абитуриентов, принимающих участие в экзамене", - сказала Аббасзаде.