ГЭЦ работает над проектом по проведению экзамена нового типа

Государственный экзаменационный центр работает над проектом по проведению в будущем экзамена нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на онлайн пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, проект называется "Open book": "Этот проект позволит экзаменуемому использовать различные инструменты для решения задачи. В настоящее время мы работаем над этой концепцией. Но это не означает, что она будет применена на предстоящих экзаменах. Проведение таких экзаменов в будущем в режиме онлайн может быть более верным с точки зрения безопасности".